💣 С 2026 года РК для НДФЛ опять выделяют

С 1 января 2026 нужно выделять районные коэффициенты и надбавки в больничных и отпускных.

В чате ФНС пользователи спрашивают: нужно ли с 2026 года больничные и отпускные делить на оклад и районный коэффициент для раздельного исчисления НДФЛ.

«Да, с 01.01.2026 нужно выделять», — ответили налоговики.

Такие изменения внесены п. 6.2 ст. 210 НК Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

К выделенной части применяется двухуровневая шкала НДФЛ — 13% или 15%, а к остальной части дохода — основная пятиступенчатая шкала.

