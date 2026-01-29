📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму

Чтобы лучше защитить права сотрудников на отдых, депутаты предложили не считать выходные в днях отпуска.

29 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

«Данная инициатива не увеличивает фактическое время отдыха от работы, а лишь меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника», — сказано в пояснительной записке.

Также авторы проекта считают, что изменение будет защищать права на отдых и повышать его качество.

В результате сотрудники получат гарантированные 28 дней отпуска, а еще — дополнительные отпускные оплачиваемые дни.

Сейчас законодательство обязывает брать отпуск таким образом, чтобы хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Многие сотрудники неохотно идут на разделение отпуска именно потому, что обязательная 14-дневная часть воспринимается как неэффективно используемое время.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Узнайте больше про изменения в ТК, читайте разбор «Изменения в трудовом законодательстве — 2026: обзор для бухгалтера и кадровика».