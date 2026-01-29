🏠 Как налоговая узнает, что вы сдаете квартиру в аренду и как накажет. Выпуск № 14 подкаста «Налоговое утро»
Выпуск от 29 января решили посвятить обсуждаемой теме — сдаче в аренду (наем) квартиры. Сейчас как раз «физики» сдают декларации 3-НДФЛ за 2025 год, но некоторые «забывают» указать там отдельные доходы, например, за аренду. А налоговая не спит. Вас найдут через банки, Росреестр, объявления, соседей и даже участковых.
У ФНС есть способы вас вычислить и наказать рублем.
