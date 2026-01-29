🏠 Как налоговая узнает, что вы сдаете квартиру в аренду и как накажет. Выпуск № 14 подкаста «Налоговое утро»

Если вы решили сдать пустующее жилье и немного заработать, не забудьте заплатить НДФЛ. Не заплатите добровольно — придется принудительно, но только с более серьезными последствиями в деньгах.

Выпуск от 29 января решили посвятить обсуждаемой теме — сдаче в аренду (наем) квартиры. Сейчас как раз «физики» сдают декларации 3-НДФЛ за 2025 год, но некоторые «забывают» указать там отдельные доходы, например, за аренду. А налоговая не спит. Вас найдут через банки, Росреестр, объявления, соседей и даже участковых.

У ФНС есть способы вас вычислить и наказать рублем.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах. Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Что обсуждали в последних выпусках:

Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях под этой новостью.