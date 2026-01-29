8125 КПП БСН моб
Кадры

Минтруд определил список профессий для бесплатного переобучения в 2026 году

В перечень специальностей для переобучения на бесплатной основе включили специалистов по работе с системами ИИ.

В 2026 году бесплатное переобучение будет доступно для тех, кто хочет получить новые знания или повысить квалификацию по 186 профессиям. Для ветеранов СВО сделали расширенный список: в него добавили еще 27 профессий, всего — 213 специальностей.

«Сегодня ведется формирование пула конкретных образовательных программ под каждое из этих направлений. Непосредственно начало занятий запланировано на март, после формирования пула программ операторами переобучения», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Перечень профессий для бесплатного переобучения формируется с учетом потребности в кадрах и предложений отраслевых ведомств и регионов.

В 2026 году в него вошли такие специальности как автомеханик, администратор баз данных, водитель автобуса, грузового автомобиля, трамвая, троллейбуса, машинист, сварщик, специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов, специалист по работе с системами ИИ.

Чтобы участвовать в программе, нужно подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре.

В 2025 году по проекту «Кадры» бесплатное обучение прошли больше 119 тыс. человек.

