​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Экономика России

В России могут организовать биржевую торговлю шерстью

Минпромторг и Минсельхоз хотят создать биржу шерсти, чтобы формировать индикативную цену и проводить консолидированные закупки.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов вместе с Минсельхозом предложил запустить в России биржевую торговлю шерстью. Это нужно, чтобы сформировать прозрачный рынок.

Кроме того, выход шерсти на биржу позволит формировать индикативную цену на этот товар и проводить консолидированные закупки. Об этом пишет RG.RU.

Министерства еще собираются расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классифицирования шерсти, а также наладить поставки уже стандартизированного сырья на торговые площадки.

Автор

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум