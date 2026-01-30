В России могут организовать биржевую торговлю шерстью

Минпромторг и Минсельхоз хотят создать биржу шерсти, чтобы формировать индикативную цену и проводить консолидированные закупки.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов вместе с Минсельхозом предложил запустить в России биржевую торговлю шерстью. Это нужно, чтобы сформировать прозрачный рынок.

Кроме того, выход шерсти на биржу позволит формировать индикативную цену на этот товар и проводить консолидированные закупки. Об этом пишет RG.RU.

Министерства еще собираются расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классифицирования шерсти, а также наладить поставки уже стандартизированного сырья на торговые площадки.