При сдаче в аренду нежилого помещения есть налоговые ограничения

Коммерческое имущество не предназначено для использования в личных, семейных нуждах. Сдача в аренду такой недвижимости говорит о систематическом получении прибыли, а значит — о предпринимательской деятельности, пишут налоговики.

Законодательством предусмотрен только один налоговый режим, который позволяет гражданину вести предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП — «Налог на профессиональный доход» (НПД) самозанятых.

Но из объекта налогообложения НПД доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (кроме жилых помещений) исключены. То есть самозанятый имеет право сдавать в аренду только жилые помещения.

Это означает, что передача в аренду коммерческой недвижимости невозможна без государственной регистрации бизнеса.

После регистрации ИП следует выбрать подходящий режим налогообложения. Справиться с этим поможет сервис ФНС.

И если в течение 30 дней со дня регистрации ИП не подаст заявление (уведомление) о переходе на спецрежим, автоматически будет общая система налогообложения с уплатой НДФЛ и НДС.