📅 В феврале 2026 года будет три выходных подряд
Сотрудников в феврале 2026 года ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Они продлятся три для — с 21 по 23 февраля включительно.
«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.
Кроме того, три выходных будет в честь Международного женского дня. Россияне будут отдыхать с субботы 7 марта по понедельник 9 марта. Затем будет рабочая неделя из четырех дней.
Всего в 2026 году будет семь коротких рабочих недель. Подробнее об этом вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».
