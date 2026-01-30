📅 В феврале 2026 года будет три выходных подряд

Выходные начнутся 21 февраля 2026, а закончатся 23-го. Рабочая неделя продлится всего четыре дня.

Сотрудников в феврале 2026 года ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Они продлятся три для — с 21 по 23 февраля включительно.

Производственный календарь на февраль 2026 года.

«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

Кроме того, три выходных будет в честь Международного женского дня. Россияне будут отдыхать с субботы 7 марта по понедельник 9 марта. Затем будет рабочая неделя из четырех дней.

Всего в 2026 году будет семь коротких рабочих недель. Подробнее об этом вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».