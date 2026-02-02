Мошенники теперь требую подать декларации и угрожают арестом имущества

Участились случаи рассылки электронных писем от имени ФНС, сообщает региональное управление налоговой службы.

Такие письма содержат требования о подаче декларации в течение 48 часов и угрозы наложения ареста на счета и имущество. Для консультаций мошенники предлагают звонить по номерам телефонов.

«ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Не открывайте подозрительные письма, не переходите по ссылкам, не звоните по указанным в письмах номерам телефонов», — предупреждают налоговики.

Если пришло от налоговой – для проверки информации можно позвонить в Единый контакт-центр ФНС по телефону 8-800-222-22-22 либо в свою инспекцию по месту учета. Контакты можно найти на сайте налоговой службы.