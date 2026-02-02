ЦБ будет маркировать ценные бумаги компаний, которые скрывают информацию о себе

Акции и облигации компаний, которые не раскрывают информацию о себе, будут маркировать на бирже.

Минюст зарегистрировал указание Центробанка от 27.09.2025 № 7183-У, по которому биржи будут обязаны маркировать акции и облигации компаний, если те ограничивают раскрытие информации о своей деятельности.

«Такая отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит о том, что из-за недостатка информации невозможно осуществлять мониторинг деятельности компании, а также оценить ее финансовое положение», — сказано на сайте Центробанка.

Кроме того, кредитные рейтинговые агентства будут обязаны присваивать таким эмитентами некредитные (для акций) и кредитные (для облигаций) рейтинги. Это позволит частично компенсировать дефицит информации.

Предусмотрена и альтернатива маркировке — наличие поручителя или гаранта по ценным бумагам. Оценка должная быть не менее чем от двух рейтинговых агентств.

Изменения приведут к тому, что инвесторы смогут полагаться на информацию от агентств при принятии решений о вложениях.