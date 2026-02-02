При получении в дар имущества не всегда нужно отчитаться о полученных доходах
УФНС напомнило об обязанности декларировать по форме 3-НДФЛ доходы при получении от физлица подарка.
Какие подарки нужно декларировать:
недвижимость — дома, квартиры, земельные участки;
транспортные средства;
ценные бумаги;
производные финансовых инструментов;
цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права;
цифровую валюту;
доли, паи.
Ситуация
Решение
Даритель – физлицо-не ИП, не член семьи или близкий родственник
Нужно представить декларацию 3-НДФЛ.
За 2025 год ее подают до 30 апреля 2026 года
Договор дарения заключен между членами семьи или близкими родственниками (это супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры)
Декларацию подавать не нужно.
В налоговую следует отправить документы, подтверждающие близкое родство.
Подарок от организации или ИП
Подавать декларацию не нужно, даритель обычно выступает налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ из выплачиваемого дохода. При этом подарки общей стоимостью не более 4 000 руб. за календарный год НДФЛ не облагаются.
Если налог удержать невозможно, даритель должен сообщить в налоговую, и получателю пришлют налоговое уведомление, где будет сумма налога для уплаты.
В налоговой декларации можно не указывать доходы:
не подлежащие налогообложению;
либо при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами.
Если декларацию подают исключительно с целью задекларировать полученный при дарении доход, то отражать в ней остальные доходы в истекшем налоговом периоде не нужно, если налоговый агент удержал из них НДФЛ.
Доходы, полученные при продаже подаренного имущества, можно уменьшить на суммы, с которых заплатили НДФЛ при получении имущества, или на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, если он раньше не учел их в целях налогообложения.
Заполнить декларацию можно на сайте ФНС, а также в личном кабинете налогоплательщика.
