При получении в дар имущества не всегда нужно отчитаться о полученных доходах

Подавать декларацию не нужно, даритель обычно выступает налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ из выплачиваемого дохода. При этом подарки общей стоимостью не более 4 000 руб. за календарный год НДФЛ не облагаются.

Если налог удержать невозможно, даритель должен сообщить в налоговую, и получателю пришлют налоговое уведомление, где будет сумма налога для уплаты.