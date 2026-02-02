8135 Общая моб
3-НДФЛ

При получении в дар имущества не всегда нужно отчитаться о полученных доходах

Подарки стоимостью до 4 000 рублей или от близких родственников декларировать не надо.

УФНС напомнило об обязанности декларировать по форме 3-НДФЛ доходы при получении от физлица подарка.

Какие подарки нужно декларировать:

  • недвижимость — дома, квартиры, земельные участки;

  • транспортные средства;

  • ценные бумаги;

  • производные финансовых инструментов;

  • цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права;

  • цифровую валюту;

  • доли, паи.

Ситуация

Решение

Даритель – физлицо-не ИП, не член семьи или близкий родственник

Нужно представить декларацию 3-НДФЛ.

За 2025 год ее подают до 30 апреля 2026 года

Договор дарения заключен между членами семьи или близкими родственниками (это супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры)

Декларацию подавать не нужно.

В налоговую следует отправить документы, подтверждающие близкое родство.

Подарок от организации или ИП

Подавать декларацию не нужно, даритель обычно выступает налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ из выплачиваемого дохода. При этом подарки общей стоимостью не более 4 000 руб. за календарный год НДФЛ не облагаются.

Если налог удержать невозможно, даритель должен сообщить в налоговую, и получателю пришлют налоговое уведомление, где будет сумма налога для уплаты.

В налоговой декларации можно не указывать доходы:

  • не подлежащие налогообложению;

  • либо при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами.

Если декларацию подают исключительно с целью задекларировать полученный при дарении доход, то отражать в ней остальные доходы в истекшем налоговом периоде не нужно, если налоговый агент удержал из них НДФЛ.

Доходы, полученные при продаже подаренного имущества, можно уменьшить на суммы, с которых заплатили НДФЛ при получении имущества, или на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, если он раньше не учел их в целях налогообложения.

Заполнить декларацию можно на сайте ФНС, а также в личном кабинете налогоплательщика.

