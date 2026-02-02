❕ Если работники не ходят в отпуск – работодателя оштрафуют

Сотрудники не должны работать без отпуска более двух лет подряд.

Держать работника без отпуска более двух лет подряд нельзя. За это предусмотрены штрафы до 50-70 тыс. рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если в организации у сотрудников отпуска копятся по несколько лет, трудовая инспекция может выписать за это штраф компании или руководителю», — сообщила она.

Законодательство прямо запрещает непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, добавила Стенякина.

За первичное нарушение штраф выпишут по ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

«Его размер может составить для должностного лица от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, а для организации — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей», — уточнила депутат.

За повторное нарушение штраф составит:

от 10 до 20 тыс. рублей – для должностного лица;

от 50 до 70 тыс. – для компании.

Кроме того, могут назначить штраф за непредоставление отпуска, полагающегося по коллективному договору или соглашению, – от 3 до 5 тыс. рублей.

Стенякина напомнила, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Перенос неизрасходованной части отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях. И отгулять перенесенные дни нужно в течение следующего года.

