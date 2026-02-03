ФНС: льготы по страховым взносам не будет, если нет деятельности и дохода
Компания – субъект МСП, ОКВЭД 62.01 (разработка ПО) по ЕГРЮЛ входит в перечень, установленный распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р для применения пониженных тарифов страховых взносов.
Но деятельность ООО не ведет.
Можно ли применять пониженные взносы, спросили в чате ФНС.
У плательщика страховых взносов возникает право на применение пониженных тарифов страховых взносов при соблюдении условий, установленных ст. 427 НК, ответили налоговики
В частности, доля дохода от основного вида деятельности должна быть не менее 70%.
А если нет деятельности и дохода – права на пониженные страховые взносы тоже нет.
