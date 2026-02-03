ФНС: льготы по страховым взносам не будет, если нет деятельности и дохода

Право на применение пониженных тарифов взносов будет, если доля дохода от основного вида экономической деятельности не менее 70%.

Компания – субъект МСП, ОКВЭД 62.01 (разработка ПО) по ЕГРЮЛ входит в перечень, установленный распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Но деятельность ООО не ведет.

Можно ли применять пониженные взносы, спросили в чате ФНС.

У плательщика страховых взносов возникает право на применение пониженных тарифов страховых взносов при соблюдении условий, установленных ст. 427 НК, ответили налоговики

В частности, доля дохода от основного вида деятельности должна быть не менее 70%.

А если нет деятельности и дохода – права на пониженные страховые взносы тоже нет.

