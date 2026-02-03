💲 Курс доллара на 3 февраля 2026 года Центробанк поднял до 77 рублей
Банк России установил курс доллара США 77 рублей, днем ранее — 2 февраля 2026 — американская валюта стоила 75,7 рубля.
На 3 февраля 2026 года Центробанк на 1,28 рубля повысил официальный курс доллара до 77,02 рубля, курс евро — 91,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,0223 рубля
Евро
91,2470 рубля
Юань
11,0538 рубля
Недавно мы писали, что под конец января 2026 года доллар обновил трехлетние минимумы, он начнет расти только весной, а в феврале рубль останется крепким.
