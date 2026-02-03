8135 Общая моб
Курсы валют

💲 Курс доллара на 3 февраля 2026 года Центробанк поднял до 77 рублей

Банк России установил курс доллара США 77 рублей, днем ранее — 2 февраля 2026 — американская валюта стоила 75,7 рубля.

На 3 февраля 2026 года Центробанк на 1,28 рубля повысил официальный курс доллара до 77,02 рубля, курс евро — 91,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,0223 рубля

Евро

91,2470 рубля

Юань

11,0538 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Недавно мы писали, что под конец января 2026 года доллар обновил трехлетние минимумы, он начнет расти только весной, а в феврале рубль останется крепким.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

