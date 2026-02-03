💲 Курс доллара на 3 февраля 2026 года Центробанк поднял до 77 рублей

На 3 февраля 2026 года Центробанк на 1,28 рубля повысил официальный курс доллара до 77,02 рубля, курс евро — 91,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,0223 рубля Евро 91,2470 рубля Юань 11,0538 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Недавно мы писали, что под конец января 2026 года доллар обновил трехлетние минимумы, он начнет расти только весной, а в феврале рубль останется крепким.

