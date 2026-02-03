ФНС разъяснила, как на АУСН работать с самозанятыми

Если самозанятые – не сотрудники, то их не учитывают в средней численности.

В чате ФНС спросили: можно ли на автоУСН нанимать самозанятых по гражданско-правовому договору, и учитывать ли их в средней численности — чтобы не превысить лимит в 5 человек.

Можно, ответили налоговики.

Если самозанятые не являются сотрудниками, то их не учитывают при определении средней численности.

Как работать на АУСН — читайте обсуждения и задавайте вопросы на форуме «Клерка».

Научим работать на АУСН на онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».