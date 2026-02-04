Когда сотрудника могут уволить за смех на рабочем месте

Сотрудник, которого привлекли к дисциплинарной ответственности только за смех на работе, сможет оспорить это в суде.

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала, что в ТК нет такого основания для увольнения как громкий смех. Однако есть исключения, например, если сотрудник был пьяным.

«В Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, как громкий смех. Но, конечно, все индивидуально: если человек вел себя неадекватно и смеялся в состоянии алкогольного опьянения, увольнение будет законным», — сказала Татьяна Голубева.

Также она добавила, что в некоторых организациях может быть свой внутренний распорядок, который исключает шумное поведение из-за специфики работы. Показатель громкости носит оценочный характер, поэтому с точки зрения права, привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности спорно.

Если сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности только за смех, то он сможет оспорить это решение в суде. С большой вероятностью его требование удовлетворят.

