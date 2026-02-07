Какие налоговые вычеты можно получить, подав декларацию 3-НДФЛ: перечень 2026
Главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС по Калужской области Галина Пимоненкова рассказала, какие вычеты можно получить по декларации 3-НДФЛ:
Вид вычета
Пояснение
Стандартные
Для отдельных категорий граждан и граждан, имеющих детей
Социальные
По расходам на оплату обучения, лечения
Инвестиционные
В сумме денег, внесенных плательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый до 31.12.2023 включительно
Вычет на долгосрочные сбережения граждан
Например, в сумме денег, внесенных плательщиком в налоговом периоде на его ИИС, открытый начиная с 01.01.2024. Кстати, с 2025 года размер этого вычета стал больше.
Имущественные
Профессиональные
Также в 3-НДФЛ можно заявить:
вычет при переносе на будущее убытков от участия в инвестиционном товариществе;
вычеты при переносе на будущее убытков от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Начать дискуссию