3-НДФЛ

Какие налоговые вычеты можно получить, подав декларацию 3-НДФЛ: перечень 2026

Задекларировать можно восемь видов вычетов по НДФЛ, вплоть до не самых распространенных.

Главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС по Калужской области Галина Пимоненкова рассказала, какие вычеты можно получить по декларации 3-НДФЛ:

Вид вычета

Пояснение

Стандартные

Для отдельных категорий граждан и граждан, имеющих детей

Социальные

По расходам на оплату обучения, лечения

Инвестиционные

В сумме денег, внесенных плательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый до 31.12.2023 включительно

Вычет на долгосрочные сбережения граждан

Например, в сумме денег, внесенных плательщиком в налоговом периоде на его ИИС, открытый начиная с 01.01.2024. Кстати, с 2025 года размер этого вычета стал больше.

Имущественные

  • При продаже имущества.

  • Строительстве либо приобретении жилья или земельных участков под жилье.

  • В случае погашения процентов по соответствующим займам (кредитам).

  • При доходе в виде цифровой валюты, полученной в результате ее майнинга.

Профессиональные

  • Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, других лиц, занимающихся частной практикой.

  • Для получающих доходы от выполнения работ/оказания услуг по договорам ГПХ или авторское вознаграждение.

Также в 3-НДФЛ можно заявить:

  • вычет при переносе на будущее убытков от участия в инвестиционном товариществе;

  • вычеты при переносе на будущее убытков от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

