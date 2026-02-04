Путин: влияние повышения НДС в 2026 году на цены будет краткосрочным

Вечером 3 февраля 2026 года Президент РФ Владимир Путин рассказал, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%.

«Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023-м, 2024 годах – 4,1% рост, 4,3% рост. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым – оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, по итогам 2025 года инфляцию удалось сократить до 5,6%.

Но уже на 26 января 2026 года она составила 6,4% в годовом выражении.

«Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС», — пояснил Путин.

По оценкам и кабмина, и Центробанка влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, уточнил Президент.