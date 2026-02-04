Госзаказчики закупились у самозанятых на рекордные 48 млрд рублей в 2025 году

Число самозанятых поставщиков выросло на 30%, а объемы госзакупок увеличились в четыре раза по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году объем закупок госзаказчиков у самозанятых по 223-ФЗ побил новый рекорд — больше 48,3 млрд рублей. Показатель в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Число самозанятых, которые стали поставщиками в госзакупках, выросло за год на 30% — их уже больше 12 тыс. Почти половина объема закупок (23 млрд рублей) пришлась на услуги в сфере финансов и страхования. На специализированные строительные работы госзаказчики потратили 3 млрд рублей, на услуги сухопутного и трубопроводного транспорта — 1,7 млрд.

«С 2019 по 2025 годы общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 млрд рублей. Почти 28 тыс. предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидером 2025 года по объему закупок у самозанятых стала Свердловская область (6,5 млрд рублей). Затем идет Москва (5,2 млрд), Ростовская область (4,3 млрд), Краснодарский край (2,7 млрд), Оренбургская область (2,3 млрд).

