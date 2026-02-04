Авансы по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 рассчитывают в декларации за 9 месяцев 2025

Ежемесячные авансовые платежи в 1 квартале 2026 года равны платежам в последнем квартале 2025 года.

Организация с выручкой больше 15 млн в квартал просит помощи при заполнении стр. 290 «Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом» декларации по налогу на прибыль за 2025 год. По ней выходит ноль («0»). Нужно ли будет оплачивать авансы за 1 квартал 2026, спросили в чате ФНС.

П. 2 ст. 286 НК предусматривает, что сумма ежемесячного авансового платежа в первом квартале текущего налогового периода принимается равной сумме ежемесячного аванса к уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода, ответили налоговики.

То есть суммы ежемесячных авансов, подлежащих уплате в 4 квартале 2025 года и в 1 квартале 2026, рассчитывают и отражают в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года. Соответственно, придется ее скорректировать — в ней авансы и на 4 квартал 2025, и на 1 квартал 2026.

