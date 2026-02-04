Суд: взносами на травматизм не облагается компенсация медосмотра и путевки

Компенсация обязательных медицинских осмотров и санаторно-курортных путевок для работников с вредными условиями – это не оплата за труд.

Компания не платила взносы на травматизм с компенсаций обязательных медосмотров при приеме на работу и с цены санаторно-курортных путевок для работников с вредными и опасными факторами производства. Выплаты проводили согласно коллективному договору, в трудовых договорах их не указали.

СФР начислил взносы, пени и штраф. По мнению фонда, взносами должны облагаться все выплаты работникам в рамках трудовых отношений, как указанные, так и не указанные в трудовых договорах.

Но суды поддержали компанию. В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.01.2026 по делу № А27-6931/2025 говорится:

социальные выплаты не относятся к стимулирующим, это не оплата за труд . Компенсации не зависят от квалификации, сложности, качества, количества и условий выполнения работы;

трудовые отношения не означают, что все выплаты производят за работу;

выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не облагаются взносами.

Эти выводы соответствуют правовым позициям Верховного суда (определение от 13.04.2020 № 309-ЭС20-3763) и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (постановление от 14.05.2013 № 17744/12), добавил арбитражный суд.