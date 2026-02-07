💵 Налоговики назвали самые распространенные валютные нарушения в 2025 году
Наиболее распространенными нарушениями стали:
незаконные валютные операции;
несвоевременное уведомление об открытии и закрытии резидентами счетов и вкладов в иностранных банках;
нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам и вкладам в банках за пределами РФ;
нарушения положений Инструкции ЦБ о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.
Такие итоги 2025 года по валютному контролю подвело УФНС Подмосковья.
И напомнило, что налогоплательщики, имеющие счета в иностранных банках, обязаны соблюдать требования российского валютного законодательства. В частности, уведомлять ФНС о таких счетах и отчитываться о движении денег по ним.
Начать дискуссию