💣 При неуплате налогов в срок могут быть не только пени, но и еще негативные последствия
Важно знать, что неуплата в установленный НК РФ срок влечет такие негативные последствия:
1
Возрастает общая сумма к уплате.
К сумме основного долга за каждый календарный день просрочки начисляются пени.
2
При взыскании задолженности службой судебных приставов (ФССП) размер долга увеличивается на сумму исполнительского сбора – 12% от суммы долга, но не менее 2 000 рублей.
3
В случае судебного разбирательства помимо суммы налога и пени должнику придется уплатить судебные издержки в виде госпошлины за рассмотрение дела в суде — от 4 000 рублей и более.
4
Арест денежных средств и их списание со счетов в банке.
Если в отведенный требованием срок задолженность не будет погашена, налоговый орган обратит взыскание на денежные средства на счетах должника в банках.
Блокировка счетов может стать реальностью при наличии даже незначительной задолженности, предупреждают налоговики.
Поэтому лучше погасить налоговую задолженность без дополнительных расходов.
Проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», на портале Госуслуг, а также в налоговых инспекциях.
Погасить задолженность проще всего с помощью ЛК налогоплательщика, мобильного приложения, Госуслуг. Также можно воспользоваться банковскими приложениями, платежными терминалами или посетить банк лично.
