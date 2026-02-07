💣 При неуплате налогов в срок могут быть не только пени, но и еще негативные последствия

К сумме основного долга за каждый календарный день просрочки начисляются пени.

При взыскании задолженности службой судебных приставов (ФССП) размер долга увеличивается на сумму исполнительского сбора – 12% от суммы долга, но не менее 2 000 рублей.

В случае судебного разбирательства помимо суммы налога и пени должнику придется уплатить судебные издержки в виде госпошлины за рассмотрение дела в суде — от 4 000 рублей и более.

