АУСН

❕ Плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику

Сведения о выплате дохода стороннему физлицу отправляют через личный кабинет, как и по работникам.

Налоговую службу спросили – как в личном кабинете указать физлицо-арендодателя, с выплат которому нужно перечислить НДФЛ. Налогоплательщик на АУСН снимает у этого физлица помещение под магазин.

Плательщики на автоУСН, выплачивающие доход физлицу (например, при ежемесячной оплате за аренду), которое не является сотрудником, будут налоговыми агентами по НДФЛ.

Они представляют сведения о выплате дохода физлицу через Личный кабинет АУСН (вкладка «Сотрудники» — «НДФЛ» — «Новый расчет»), ответили налоговики.

При заполнении сведений о выплате дохода физлицу в разделе «Сведения о доходах и соответствующих вычетах» указывается код выплаты «1400» (приказ ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@).

Сведения о выплате дохода физлицу и НДФЛ отразятся в ЛК автоУСН во вкладке «Сотрудники» — «НДФЛ».

По вопросу представления таких сведений через личный кабинет уполномоченного банка налоговики рекомендуют обратиться в банк.

