Программы лояльности магазинов будут доступны в MAX без пластиковых карт

Чтобы покупатели не носили с собой дисконтные карты торговых сетей, власти хотят их добавить в мессенджер MAX.

Минпромторг даст возможность участвовать в программах лояльности торговых сетей без использования дисконтных карт. Их заменит мессенджер MAX.

«Действительно, в рамках разработанного Минпромторгом России и опубликованного проекта постановления правительства РФ на regulation.gov устанавливается возможность участия в программах лояльности торговых сетей с использованием дисконтных карт посредством мессенджера MAX», — сказал замглавы министерства Роман Чекушов.

Сейчас мессенджер MAX можно использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя, табака, энергетических напитков и других товаров с возрастными ограничениями.

