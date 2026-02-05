Программы лояльности магазинов будут доступны в MAX без пластиковых карт
Минпромторг даст возможность участвовать в программах лояльности торговых сетей без использования дисконтных карт. Их заменит мессенджер MAX.
«Действительно, в рамках разработанного Минпромторгом России и опубликованного проекта постановления правительства РФ на regulation.gov устанавливается возможность участия в программах лояльности торговых сетей с использованием дисконтных карт посредством мессенджера MAX», — сказал замглавы министерства Роман Чекушов.
Сейчас мессенджер MAX можно использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя, табака, энергетических напитков и других товаров с возрастными ограничениями.
