❄ Нельзя заставлять работника трудиться на улице в сильный мороз без перерыва на обогрев и средств защиты

Если работнику не дают перерывы для обогрева, он может отказаться от такой работы.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились с вопросом – что делать, если работодатель принуждает сотрудника работать на улице при температуре ниже -45 градусов. Работа на севере Забайкальского края, грузчик-стропальщик.

При выполнении работ на открытом воздухе при низких температурах работодатель обязан регламентировать для работника перерывы на обогрев, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Это предусмотрено ч. 2 ст. 109 ТК. Такие перерывы включаются в рабочее время.

«Если работодатель обязывает Вас работать в зимнее время года на открытом воздухе без перерыва на обогревы, то это прямое нарушение инструкции по охране труда, и Вы вправе отказаться от выполнения работ, письменно предупредив об этом работодателя», — добавил Роструд.

Право работника отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью из-за нарушения требований охраны труда, прямо предусмотрено ст. 219 и ст. 379 ТК.

Работник может отказаться от выполнения работы до устранения опасности, а работодатель должен предоставить на этот период другую работу или оплатить время простоя (ст. 220 ТК).

