Совкомбанк будет кредитовать компании под залог биткоина
Компании смогут получить кредит в Совкомбанке под залог биткоина, но нужно соблюдать ряд требований:
бизнес должен быть зарегистрирован в России и работать не менее года;
криптовалюта должна находиться в официальной собственности клиента;
нет просрочек по кредитам, налогам и пошлинам;
в ФНС сдана вся отчетность за последний год.
Ставка по таким кредитам будет привязана к ключевой +7%, сейчас это 23% годовых. Срок — до двух лет, дисконт залога — 50%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на кредитную организацию.
В Совкомбанке ожидают, что предложение будет интересно на рынке, поскольку сейчас курс биткоина падает. К февралю 2026 года его стоимость снизилась почти в два раза по сравнению с октябрем 2025.
В конце 2025 года Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты, где обеспечением стала цифровая валюта.
