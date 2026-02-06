8144 ОК МП моб
Криптовалюта

Совкомбанк будет кредитовать компании под залог биткоина

Из-за падения курса биткоина компаниям будет интересно кредитование под залог криптовалюты, поэтому Совкомбанк решил предложить своим корпоративным клиентам новый продукт.

Компании смогут получить кредит в Совкомбанке под залог биткоина, но нужно соблюдать ряд требований:

  • бизнес должен быть зарегистрирован в России и работать не менее года;

  • криптовалюта должна находиться в официальной собственности клиента;

  • нет просрочек по кредитам, налогам и пошлинам;

  • в ФНС сдана вся отчетность за последний год.

Ставка по таким кредитам будет привязана к ключевой +7%, сейчас это 23% годовых. Срок — до двух лет, дисконт залога — 50%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на кредитную организацию.

В Совкомбанке ожидают, что предложение будет интересно на рынке, поскольку сейчас курс биткоина падает. К февралю 2026 года его стоимость снизилась почти в два раза по сравнению с октябрем 2025.

В конце 2025 года Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты, где обеспечением стала цифровая валюта.

Защита персональных данных

