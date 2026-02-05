✅ Утверждена рекомендация для учета прибыли и убытков от продаж

Фонд НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) определился, как отделить прибыль (убыток) от продаж от доходов и расходов от продолжающейся деятельности.

Согласно п. 27 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», доходы и расходы, включенные в чистую прибыль (убыток), изначально должны подразделяться на относящиеся к прекращенной деятельности и относящиеся к продолжающейся деятельности.

Доходы и расходы от продолжающейся деятельности должны подразделяться на включаемые в расход (доход) по налогу на прибыль и включаемые в прибыль (убыток) до налогообложения.

Далее доходы и расходы, включаемые в прибыль (убыток) до налогообложения, должны подразделяться на включаемые и не включаемые в прибыль (убыток) от продаж. А доходы и расходы, включаемые в прибыль (убыток) от продаж, делятся на включаемые и не включаемые в валовую прибыль (убыток).

Для двух первых названных уровней есть федеральные стандарты: Для решения вопроса, какие доходы и расходы включаются в результат прекращаемой деятельности, — можно использовать ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Для определения состава расхода (дохода) по налогу на прибыль используют ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Но для двух последних названных уровней специальных регулятивных документов нет, пишет фонд НРБУ «БМЦ».

В вопросе, как именно структурировать доходы/расходы, п. 27 ФСБУ 4/2023 дает лишь формулы расчета итоговых показателей с закрытым набором слагаемых:

«валовая прибыль (убыток)» — разность выручки и себестоимости продаж;

«прибыль (убыток) от продаж» — разность валовой прибыли (убытка) и коммерческих и управленческих расходов;

«прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» — сумма прибыли (убытка) от продаж, доходов от участия в других организациях, процентов к получению, процентов к уплате, прочих доходов, прочих расходов.

Содержание элементов, входящих в формулы расчета, не определено.

Из-за этого не ясно, как в отчет о финансовых результатах включать доходы и расходы за этими рамками. Это не согласуется с другими пунктами самого ФСБУ 4/2023 и положениями других ФСБУ, предусматривающими признание других доходов и расходов.

Но для них нет правил формирования и даже примерных ориентиров, которые позволяли бы судить о том, какие именно доходы или расходы должны включаться в эти показатели.

В ФСБУ 9/2025 «Доходы» не включили положения о классификации доходов в составе чистой прибыли (убытка).

Международная практика формирования финотчетности показывает, что обособление выручки от остальных доходов необходимо не для классификации, а потому что для признания и оценки выручки требуются специальные правила, принципиально отличающиеся от правил для других доходов.

Причем для показателя «Прибыль (убыток) от продаж» проблема стоит очень остро, поскольку от него зависят экономические решения, принимаемые на основе отчетности.

Для формализации критериев, позволяющих отделить доходы и расходы, подлежащие включению в прибыль (убыток) от продаж, от доходов и расходов, подлежащих включению в прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения за рамками прибыли (убытка) от продаж, фонд НРБУ «БМЦ» разработал рекомендацию Р-178/2025-КпР «Прибыль (убыток) от продаж».

Рекомендация применяется к доходам и расходам, формирующим чистую прибыль (убыток) экономического субъекта, и не применяется к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, включаемых в совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль (убыток).

Доход или расход формирует прибыль (убыток) от продаж, если он:

не результат прекращаемой деятельности;

не расход (доход) по налогу на прибыль;

не результат привлечения финансирования;

не обособленный результат инвестирования.

Результатом привлечения финансирования считаются:

расходы (доходы) по обязательствам, которые возникают в деятельности исключительно в связи с привлечением финансирования;

процентный расход по остальным обязательствам.

Обособленным результатом инвестирования считается доход (расход) от:

денежных средств и денежных эквивалентов;

инвестиций в зависимые и совместные организации;

иных активов, генерирующих экономические выгоды.

Доходы и расходы формируют прибыль (убыток) от продаж, если предоставление финансирования или инвестирование в активы представляет собой основной предмет деятельности экономического субъекта.

Каждый существенный показатель доходов и расходов в составе прибыли (убытка) от продаж представляется обособленно с наименованием, наилучшим образом отражающим сущность показателя.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на онлайн-курсе «Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ». Вы узнаете, как отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику.

Цена курса со скидкой 61%: 4 900 ₽ вместо 12 700 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.