📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы
С 1 января 2026 года выросли максимальные суммы пособия по временной нетрудоспособности, сообщил Минтруд.
Суммы будут такими:
Страховой стаж
% среднего заработка
Максимальная сумма в месяц, руб.
До 5 лет
60%
124 531,78
5-8 лет
80%
166 042,37
От 8 лет
100%
207 552,96
От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности:
от среднего заработка работника за 2 календарных года до года оформления больничного;
от страхового стажа.
«При уходе за больным ребенком в возрасте до 8 лет размер пособия всегда составляет 100% среднего заработка работника – независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (амбулаторно или стационарно)», — уточнил Минтруд.
Пособие по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. В 2026 году это 27 093 рубля.
Пособие назначают проактивно, на основании электронного больничного листа. Его выдаст медорганизация и разместит в информационной системе СФР.
