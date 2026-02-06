📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы

Размер пособия зависит от среднего заработка и стажа.

С 1 января 2026 года выросли максимальные суммы пособия по временной нетрудоспособности, сообщил Минтруд.

Суммы будут такими:

Страховой стаж % среднего заработка Максимальная сумма в месяц, руб. До 5 лет 60% 124 531,78 5-8 лет 80% 166 042,37 От 8 лет 100% 207 552,96

От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности:

от среднего заработка работника за 2 календарных года до года оформления больничного;

от страхового стажа.

«При уходе за больным ребенком в возрасте до 8 лет размер пособия всегда составляет 100% среднего заработка работника – независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (амбулаторно или стационарно)», — уточнил Минтруд.

Пособие по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. В 2026 году это 27 093 рубля.

Пособие назначают проактивно, на основании электронного больничного листа. Его выдаст медорганизация и разместит в информационной системе СФР.