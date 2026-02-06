8154 Премиум Моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Больничные

📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы

Размер пособия зависит от среднего заработка и стажа.

С 1 января 2026 года выросли максимальные суммы пособия по временной нетрудоспособности, сообщил Минтруд.

Суммы будут такими:

Страховой стаж

% среднего заработка

Максимальная сумма в месяц, руб.

До 5 лет

60%

124 531,78

5-8 лет

80%

166 042,37

От 8 лет

100%

207 552,96

От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности:

  • от среднего заработка работника за 2 календарных года до года оформления больничного;

  • от страхового стажа.

«При уходе за больным ребенком в возрасте до 8 лет размер пособия всегда составляет 100% среднего заработка работника – независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (амбулаторно или стационарно)», — уточнил Минтруд.

Пособие по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. В 2026 году это 27 093 рубля.

Пособие назначают проактивно, на основании электронного больничного листа. Его выдаст медорганизация и разместит в информационной системе СФР.

Автор

Онлайн услуги 24
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум