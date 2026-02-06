🚚 Госдума может ужесточить наказание за использование автомобиля в качестве рекламного билборда

К административной ответственности смогут привлекать за любую ситуацию, в которой автомобиль используют преимущественно для рекламы.

5 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому расширится запрет на использование транспортных средств в качестве рекламных конструкций.

Согласно поправкам, нарушением смогут признать любую ситуацию, когда автомобиль используют преимущественно для рекламы. Пока что основное условие для привлечения к ответственности — утрата транспортным средством его основных функций.

«Под запрет подпадает не только передвижная, но и статичная реклама на транспорте. Кроме того, прямо закрепляется, что придание кузову внешнего вида товара рассматривается как форма внесения изменений в конструкцию, подпадающая под запрет», — сказано в пояснительной записке.

Так называемые «рекламные билборды на колесах» часто встречаются в крупных городах с высокой стоимостью рекламных площадей. Использовать машину таким образом выгодно: низкая стоимость при высоком охвате.

За нарушение будут привлекать к ответственности по ч. 2 ст. 14.38 КоАП. На начало 2026 года для компаний размер штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для физлиц — от 3 до 5 тыс. Однако законопроект предполагает увеличение этих сумм:

должностные лица заплатят от 50 до 100 тыс. рублей;

физлица — от 10 до 40 тыс.

В 2024 году арбитражные суды рассмотрели только 15 дел о рекламе с использованием машин, по 11 из них вынесли решения о штрафах на общую сумму 780 тыс. рублей.

В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.