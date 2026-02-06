Миронов предложил условие для господдержки застройщиков: делитесь квартирами

Застройщики должны передавать часть квартир государству под социальное жилье, если хотят получить государственную поддержку.

Такое мнение высказал депутат Сергей Миронов.

По его словам, государственные средства, на которые рассчитывают застройщики в качестве поддержки, «не лишние» и могли бы пойти на социальную сферу.

«Тогда передавайте часть своих квартир нуждающимся!» — заявил Миронов.

При высоких ценах на жилье и дорогой ипотеке нужно развивать программу доступного наемного жилья, добавил депутат. При этом право участвовать в такой программе должно быть не только у малоимущих, но и у россиян с низкими доходами, которым не по карману ипотека. Среди них – бюджетники, молодежь и многодетные семьи.

Ранее мы писали, что крупнейший застройщик «Самолет» просит госпомощь на 50 млрд рублей.