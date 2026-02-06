✉ Серую зарплату получают около 8 млн россиян, а для молодых з/п наличкой — уже архаика

Роструд посодействовал официальному трудоустройству почти 1 млн человек, но окончательно побороть теневую занятость не получается.

В 2025 году Роструд вывел из теневой занятости 976 тыс. человек. Это на 20% больше, чем в 2024 году, когда легализовали 810 тыс.

Всего зарплату в конвертах получают 8 млн россиян. По данным Росстата, в 2024 году в теневой экономике работало около 15 млн. Один из критериев такой занятости — отсутствие регистрации у работодателя. В статистику вошли не только те, кто работают без трудовых договоров, но ИП без регистрации, самозанятые и их сотрудники. Об этом пишут «Известия».

У государства стало больше инструментов для борьбы с нелегальной занятостью. Например, создали комиссии, куда вошли представители ФНС, Роструда, СФР и других органов власти. Их задача — находить неофициальное трудоустройство и помочь работникам легализоваться.

Кроме того, компании рискуют репутацией и получить повышенное внимание контрольных органов, если окажутся в реестре недобросовестных работодателей. Сейчас в нем больше 650 компаний.

Также меняется сам рынок труда, все меньше россиян соглашаются работать без каких-либо гарантий.

«Для людей младше 40 лет наличные уже не выступают привычным инструментом — многие в принципе не оперируют ими регулярно. По мере смены поколений сама логика конвертных выплат начинает выглядеть архаичной», — сказал председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.

На зарплату в конвертах в основном соглашаются из-за краткосрочной выгоды, долгов и нехватки альтернативных предложений на рынке.

Теневой сектор приводит к потерям бюджета до 10% ВВП каждый год.