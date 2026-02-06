Больше половины российских компаний внедрили ИИ в работу с персоналом. Но очень точечно

Искусственный интеллект используют в подборе персонала, кадровом администрировании, обучении и развитии сотрудников. А в расчете зарплат и управлении карьерным ростом – пока нет.

37% российских компаний стали чаще применять искусственный интеллект в работе в 2025 году.

Эта доля выросла на 26 п. п. по сравнению с 2024 годом, сообщает hh.ru (исследование есть у «Клерка»). При этом 57% компаний используют ИИ для решения HR-задач.

«Как правило, в использовании ИИ-инструментов топ-менеджмент видит возможности для роста общей эффективности, для оптимизации рутинных бизнес-процессов и для сокращения доли ошибок, вызванных человеческим фактором», — считает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Хотя в HR-процессах нейросети применяют 57% работодателей, эта практика далека от системной. Только 4% компаний применяют ИИ в кадровых процессах повсеместно. Еще 27% подключают ИИ-инструменты к работе с персоналом время от времени, без четкой стратегии.

Чаще всего используют нейросети для решения HR-задач компании со штатом от 1 000 человек (62%), а реже всех — со штатом до 100 человек (53%).

В каких HR-задачах чаще используют ИИ:

подбор персонала – 31%;

кадровое администрирование — 22%;

обучение и развитие персонала — 17%;

адаптация новых сотрудников — 15%;

целеполагание и оценка — 11%.

В 2026 году работодатели планируют и далее интегрировать ИИ в HR-процессы. Это затронет адаптацию (22%), обучение (21%) и подбор персонала (18%).

Не будут внедрять ИИ в процессы, связанные с компенсациями и вознаграждениями: 50% компаний не практикуют это и не планируют в ближайшем будущем. Только 7% компаний используют нейросети для расчета зарплат и премий, и лишь 12% планируют начать делать это в 2026 году.

Также работодатели не хотят встраивать ИИ-технологии в управление карьерным ростом сотрудников: это делают в 6% компаний, но в 2026 году это попробуют еще 14%.

