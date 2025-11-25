1С:ЗУП: основные возможности программы для кадрового специалиста

Работа со штатным расписанием

Настройка ведения штатного расписания выполняется по соответствующей ссылке.

Настройка штатного расписания

В базовой версии программы и версии ПРОФ можно вообще не вести штатное расписание и эту возможность отключить. В версии КОРП ведение штатного расписания обязательно.

Ведение штатного расписания

Если флажок «Ведется штатное расписание» снять, то в кадровых документах выбор должности будет происходить из справочника «Должности».

При установленном флажке «Ведется штатное расписание» должность выбирается из справочника «Штатное расписание».

Программа позволяет вести штатное расписание как простым способом без учета истории изменений, так и сложным. Первый вариант подойдет для небольших организаций, при этом вся работа с позициями штатного расписание будет происходить в справочнике «Штатное расписание».

Справочник «Штатное расписание»

Новую позицию создают непосредственно из справочника «Штатное расписание» по кнопке «Создать».

Создание штатного расписания

Для использования позиции в документах достаточно установить флаг «Позиция утверждена» и проставить дату начала. Когда позиция становится неактуальной, ей проставляют флаг «Закрыта и больше не используется» и указывают дату закрытия.

Если штатное расписание в компании ведется сложным способом (с сохранением истории изменений), в подразделе «Штатное расписание» появляется еще одна строка.

Изменения штатного расписания

При выборе этого пункта открывается журнал изменений штатного расписания.

Журнал изменений штатного расписания

Здесь можно:

утвердить новое штатное расписание по всем позициям компании на определенную дату;

либо ввести документ «Изменение штатного расписания», в котором добавить, изменить или удалить несколько позиций.

Вводят документ по всей организации или конкретному подразделению. После выбора подразделения в шапке документа табличная часть автоматически заполняется всеми позициями штатного расписания, действующими на дату документа.

Утверждение штатного расписания

В поле «Месяц» указывают период, с которого новое расписание начнет действовать.

Новую позицию вводят по кнопке «Добавить позицию». Должность выбирают из уже введенных в справочник «Должности». Если нужной нет, должность добавляют вручную либо подбирают из классификатора ОКПДТР.

Выбор должности

Подбор из классификатора удобен тем, что можно сразу заполнить коды для подстановки в отчетность, указать для должности существующую трудовую функцию или создать новую, если нужной пока нет (по гиперссылке «Добавить новую»).

Найденная в справочнике или вновь созданная должность подбирается в новую позицию документа «Утверждение штатного расписания».

Кроме этого, для позиции штатного расписания заполняют график работы, количество штатных единиц, указывают начисления и надбавки, а также вносят дополнительную информацию.

Если нужный график работы в соответствующем справочнике отсутствует, создают и настраивают новый.

Создание графика работы

Настройка графика работы

По умолчанию для позиции штатного расписания добавляется основной отпуск в 28 календарных дней. Программа позволяет менять его продолжительность, а также добавлять другие виды отпусков.

Новая позиция в документе «Утверждение штатного расписания» выделяется зеленым цветом.

Выделение новой позиции в штатном расписании

Для изменения существующей позиции нужно встать на нее в списке и два раза кликнуть левой кнопкой мыши. Например, вы хотите удалить одно из начислений.

Удаление начислений

Отмененные начисления выделяются кирпичным цветом. Далее нужно нажать кнопку «ОК».

После внесения всех изменений в штатное расписание, документ нужно провести. Затем его можно распечатать по кнопке «Печать».

Новые позиции появляются в справочнике «Штатное расписание» и становятся доступны для подбора в кадровые документы.

Новые позиции появляются в справочнике «Штатное расписание»

В версии 1С:ЗУП КОРП при включенном управленческом функционале для позиций штатного расписания предусмотрено гораздо больше настроек.

В разделе «Кадры ー Кадровые отчеты» штатному расписанию посвящен целый блок.

Настройки штатного расписания 1С:ЗУП КОРП

Например, можно проанализировать штатную расстановку на определенную дату.

Штатная расстановка на определенную дату