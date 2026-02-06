👀 Институт экономики РАН назвал самые перспективные профессии, где будет рост зарплат

Рост спроса на работников и рост зарплат ожидается в гостиничном бизнесе, IT и связи.

Директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин назвал наиболее перспективные профессии для россиян.

Такими он считает профессии в сферах гостиничного бизнеса, информационных технологий и связи.

Любое повышение профессиональных навыков стоит оценить положительно, потому что хорошее качественное образование перспективно с точки зрения получения дополнительных доходов, добавил эксперт.

«В некоторых сферах услуг, в первую очередь, которые непосредственно оказывают услуги для людей, — персональные услуги, в сфере транспортировки и хранения. Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь», — пояснил Головнин.

В этих сферах он ожидает роста спроса на труд и, соответственно, роста зарплат.

