💰 В 10 регионах пенсионеры получают больше 30 тысяч рублей

Больше 40 млн человек получает пенсию, самые большие выплаты у жителей Чукотки — почти 39 тысяч рублей.

Среднюю пенсию выше 30 тыс. рублей начали получать россияне из 10 регионов. Самая большая выплата у жителей Чукотки — около 39 тыс. рублей.

«Средний размер пенсионного обеспечения: Чукотский автономный округ — 38 908,92 рублей», — сказано в материалах Соцфонда.

В Ненецком автономном округе пенсия составила 35,9 тыс. рублей, в Камчатском крае — 34,7 тыс., Магаданской области — 34,4 тыс., Ханты-Мансийской автономном округе — 34,2 тыс., Ямало-Ненецком автономном округе — 33,6 тыс., в Мурманской области — 31,7 тыс., Сахалинской области — 31,1 тыс., Якутии — 31,1 тыс., Тюменской области — 30,3 тыс.

Всего в РФ пенсию получает 40,5 млн человек. Средний размер выплат на декабрь 2025 года составил 23,5 тыс. рублей. Неработающие россияне в среднем получают 24 тыс., а те, кто продолжает трудиться — 21,4 тыс.