📄 ФНС меняет форму декларации по косвенным налогам

В связи с внедрением системы подтверждения ожидания поставки товаров будет новая форма декларации по косвенным налогам.

ФНС подготовила изменения в форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС.

Проект приказа ведомства 5 февраля 2026 года опубликован на портале проектов НПА.

ФНС предлагает установить новые:

форму налоговой декларации по косвенным налогам;

порядок заполнения декларации;

формат представления декларации.

Изменения понадобились в связи с новшествами в гл. 22 НК об акцизах: с 1 июля 2026 года отменены авансовые платежи акциза для производителей алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции, обязанность по отправке извещений об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза.

Кроме того, форму декларации меняют из-за утверждения концепции создания национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) — распоряжение Правительства от 10.11.2025 № 3213-р.

Планируется, что приказ вступит в силу через два месяца после официального опубликования и будет применяется с декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте за месяц, в котором приказ вступил в силу.

При этом утратят силу приказы ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ и от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@, которыми утверждена действующая сейчас форма декларации.