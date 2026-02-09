Гостиницам могут запретить штрафовать клиентов на свое усмотрение за ущерб

В правила оказания гостиничных услуг внесут изменения до начала летнего сезона 2026.

Правила предоставления гостиничных услуг могут изменить, чтобы туристов не могли несоразмерно штрафовать из депозита за порчу гостиничного имущества.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он рассказал о случае, когда за испачканное полотенце с клиента в гостинице взяли штраф в 5 тыс. рублей, обещали вызвать полицию и угрожали, что человек опоздает на самолет.

«Мы уже направили наш запрос. В Минэкономразвития, которое отвечает за развитие этой отрасли, ведется определенная работа. Но мы хотим провести рабочие совещания и должны внести изменения в правила предоставления [гостиничных] услуг, чтобы такого безобразия больше не было», — заявил Нилов.

Парламентарий рассчитывает, что правила будут скорректированы до начала следующего летнего сезона.

Все случаи порчи имущества в отелях должны решаться добровольно и исходя из фактически причиненного ущерба.

Если клиент не готов компенсировать, и возникает спорная ситуация, то требования следует предъявлять в рамках судебных разбирательств, уверен он. Насильно удерживать деньги из депозита отель не имеет права.

«Если разбили стакан, порвали полотенце — вы либо это спишите и вообще не обратите внимание, это расходная часть для отеля. Либо, если вы считаете, что это ущерб, то вы его объективно оцените. Если стакан стоит 300 рублей, а вы хотите 5 тыс., <…> пожалуйста, идите в суд и доказывайте, почему этот стакан стоит 5 тыс.», — пояснил депутат.

От этого зависит в том числе имидж страны, если такая ситуация происходит с иностранным туристом в России, добавил Нилов.