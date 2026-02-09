8156 Общ Моб
Управленческий учет

Как совместить управленческий учет, финансовое моделирование и изменения в налоговом законодательстве — расскажет эксперт

Интеграция управленческого учета, финансового моделирования и новых требований налогового законодательства важна в профессиональной трансформации бухгалтера.

9 февраля 2026 года в 15:00 мск состоится консультация с экспертом Ларисой Магафуровой «От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию».

На консультации разберем:

  1. Роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства-2026.

  2. Финансовое моделирование как инструмент поддержки управленческих решений.

  3. Профессиональная трансформация бухгалтера: от учета к аналитике.

  4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  5. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Ждем вас на консультации 9 февраля в 15:00 мск!

