Как совместить управленческий учет, финансовое моделирование и изменения в налоговом законодательстве — расскажет эксперт

Интеграция управленческого учета, финансового моделирования и новых требований налогового законодательства важна в профессиональной трансформации бухгалтера.

9 февраля 2026 года в 15:00 мск состоится консультация с экспертом Ларисой Магафуровой «От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию».

На консультации разберем:

Роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства-2026. Финансовое моделирование как инструмент поддержки управленческих решений. Профессиональная трансформация бухгалтера: от учета к аналитике. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Ждем вас на консультации 9 февраля в 15:00 мск!