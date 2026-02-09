Как совместить управленческий учет, финансовое моделирование и изменения в налоговом законодательстве — расскажет эксперт
9 февраля 2026 года в 15:00 мск состоится консультация с экспертом Ларисой Магафуровой «От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию».
На консультации разберем:
Роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства-2026.
Финансовое моделирование как инструмент поддержки управленческих решений.
Профессиональная трансформация бухгалтера: от учета к аналитике.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
Ждем вас на консультации 9 февраля в 15:00 мск!
