Закупки VPN в госсекторе и бизнесе выросли на 18,5% в 2025 году

Число закупок VPN-сервисов со стороны бизнеса и госсектора растет , но объем сокращается. Средняя максимальная цена закупки снизилась на 38%, до 2,44 млн рублей.

В 2025 году госсектор и бизнес нарастил число закупок VPN-сервисов на 18,5%, до 10,3 тыс. При этом общий объем контрактов сократился на 25,9%, до 24,5 млрд рублей.

Средняя начальная максимальная цена закупки упала на 38% и составила 2,44 млн рублей. По 44-ФЗ было 4,3 тыс. закупок VPN на сумму 19,87 млрд, а по 223-ФЗ — число контрактов увеличилось с 468 до 532, а объем прибавил 32% — 3,28 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аналитику «СКБ Контур».

В 2025 году предприниматели сделали 1 тыс. коммерческих закупок VPN на 791 млн рублей. Малые закупки выросли с 3,4 до 4,5 тыс., а их общая сумма — с 345 до 482 млн. Средняя сумма сделок около 100 тыс. рублей.

«Значительная часть крупных заказчиков закрыла потребности в VPN-инфраструктуре, заключив контракты сразу на несколько лет, что сократило потребность в новых крупных закупках в 2025 году», — сказали в «СКБ Контур».

Авторы исследования отмечают, что часть закупок VPN стали вести в закрытом режиме на специализированных электронных площадках.

Бизнес и госсектор использует VPN не только для обхода блокировок, но и для выстраивания сетевой инфраструктуры распределенных организаций. Например, когда компании с несколькими филиалами нужна сеть с головным офисом и доступам к внутренним ресурсам. В этом случае VPN обеспечит безопасную передачу трафика между пользователями.

Получите практические рекомендации для поставщиков и заказчиков, смотрите запись вебинара «Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать».