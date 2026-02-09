ФНС по ошибке переводит ИП с УСН+ПСН на ОСНО: бухгалтеры обсуждают на форуме

На форуме Клерка обсуждают ситуацию, с которой уже столкнулись бухгалтеры ИП: при утрате права на ПСН налоговая автоматически переводит ИП на ОСНО, хотя при совмещении режимов переход должен быть на УСН.

В одном из кейсов ИП применял УСН и ПСН в 2024–2025 годах. После утраты ПСН ФНС направила сообщение о несоответствии требованиям (форма № 26.5-5), где прямо указала: переход возможен на ОСНО или УСН — в зависимости от применяемого режима. Однако в личном кабинете ИП оказался на ОСНО. Ошибку обнаружили только через несколько месяцев. После обращения в ФНС режим в ЛК был исправлен.

Важно: это не спор о нормах НК, а технический сбой ЛК ФНС, который может привести к доначислениям НДС и НДФЛ.

Бухгалтеры рекомендуют:

проверить режим налогообложения в ЛК у всех ИП, совмещавших УСН и ПСН;

особенно внимательно — если в конце 2025 года была утрата ПСН.

Обсуждение с документами и скриншотами — на форуме Клерка:

https://club.klerk.ru/t/oshibka-fns-ip-byl-na-usn-i-psn-v-2024-i-2025gg-a-potom-poteryal-pravo-na-psn-i-stal-ip-na-osno/1262601