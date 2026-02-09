Мосбиржа будет торговать облигациями по выходным с 28 марта 2026 года

По субботам и воскресеньям инвесторы смогут совершать сделки с облигациями в режиме тех же торгов, что и по будням.

С 28 марта 2026 года Московская биржа начнет торговать облигациями в субботу и воскресенье. Список ценных бумаг, доступных к торговле в выходные, опубликуют позже.

«Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными облигациями в рамках дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 по московскому времени», — сказано на сайте торговой площадки.

Торги облигациями будут идти в тех же режимах торгов, что и по будням. Для снижения рисок ценовые границы установят в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

С марта 2025 года Мосбиржа запустила торги акциями в выходные, а с августа 2025 года — фьючерсами и опционами. Среднегодовой объем торгов акциями в выходные составил 7% от среднегодовой суммы торгов в будни. По фьючерсам и опционам показатель 2,5%.

За последний год физлица вложили в облигации свыше 2 трлн рублей.