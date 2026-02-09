Назначать субсидии за ЖКУ предлагают автоматически

Сейчас для льготы нужно собирать документы, подавать заявление и подтверждать право на субсидию каждые шесть месяцев. Предлагается внедрить беззаявительный порядок.

В России предлагается ввести автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ без подачи заявлений и сбора документов.

Такое предложение направил вице-премьеру Татьяне Голиковой зампред Госдумы Борис Чернышов.

Сейчас право на получение субсидии возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог:

в среднем по стране – 22% от дохода семьи;

в Москве – 10%;

в Санкт-Петербурге – 14%.

Но для получения льготы людям приходится собирать документы, подавать заявление и подтверждать право на субсидию каждые шесть месяцев.

«Предлагаю концепцию "Автосубсидии на услуги ЖКХ" — систему автоматической адресной скидки. Суть предлагаемого механизма заключается в проактивном назначении субсидии на основе межведомственного электронного обмена данными между ФНС, СФР и ресурсоснабжающими организациями», — говорится в обращении.

Предполагается, что субсидию будут назначать после автоматического выявления случаев, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю от подтвержденного совокупного дохода семьи. Субсидия будет предоставляться в виде автоматической скидки при оплате услуг.

Такой подход упростит получение субсидий, исключит необходимость обращаться в органы власти, повысит адресность помощи и снизит административную нагрузку на систему социальной защиты, считает Чернышов.