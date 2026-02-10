Как обновить ставку НДС в программе «Налогоплательщик ЮЛ»: ФНС объяснила

В версии 4.93 «Налогоплательщика ЮЛ» учтена ставка НДС 22%, нужно выбрать соответствующий налоговый период.

Вышло обновление программы «Налогоплательщик ЮЛ» 4.93.2. Но ставка НДС в книге продаж осталась 20%, пожаловался налогоплательщик в чате ФНС.

Налоговики ответили, что возможность указания в счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах ставки НДС 22% с 1 января 2026 года в версии 4.93 ПК «Налогоплательщик ЮЛ» от 12 декабря 2025-го уже есть.

Чтобы отразилась налоговая ставка 22%, необходимо выбрать соответствующий налоговый период в программе, уточнили представители ФНС.