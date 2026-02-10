Предпринимателей не будут штрафовать за срыв поставок в случае атаки беспилотников

Компании освободят от штрафов и неустойки за срыв поставок, если они столкнулись с атакой беспилотников. Для того, чтобы доказать этот факт, достаточно получить свидетельство в региональной торговой палате.

Атака дронов входит в топ главных рисков для бизнеса вместе с кибератаками и дефицитом кадров. Компании вынуждены приостанавливать работу из-за чего срывается срок поставок, а контракты невозможно выполнить в срок. Чтобы защитить такой бизнес от убытков, предпринимателей не будут штрафовать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

Бизнес, который получил свидетельство, может не отвечать за сорванные договоры, если у него произошло разрушение инфраструктуры, отключение связи, остановились поставки, а также пришлось приостановить работу из-за сигналов тревоги.

Член генерального совета «Деловой России» Олег Малахов считает, что есть риск злоупотребления понятием форс-мажора, но в приграничных регионах таких случаев мало: большинство компаний стремятся сохранить репутацию и продолжить работу.