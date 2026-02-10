Исследовательские компании на товарных рынках могут освободить от госконтроля

Компании, которые имеют статус администратора финансовых или товарных индикаторов, предлагают освободить от государственного контроля.

9 февраля 2026 года депутат Владимир Гутенев внес в Госдуму законопроект, по которому от государственного контроля освободят аналитиков данных о структуре товарных рынков.

С 1 марта 2026 начнет действовать закон, по которому уполномоченный Правительством госорган будет следить за соблюдением требований к организации и проведению исследований товарных рынков в России. Результаты исследования нельзя передавать лицам, которые не входят в одну группу лиц с организатором исследования рынков.

Депутат предложил не распространять эти требования на компании, которые имеют статус администратора финансовых и (или) товарных индикаторов.

Кабмин уже поддержал этот законопроект, но документ нужно доработать с учетом замечаний. Например, требования будут действовать на банки, некредитные финансовые организации, на компании, которые оказывают профессиональные услуги на финансовом рынке, поднадзорных Центробанку, а также на иностранных лиц, определяющих и предоставляющих товарные индикаторы, предусмотренные законом о налогах и сборах.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.