Госдума запретила платежным агентам проводить упрощенную идентификацию клиентов

Ответственность за идентификацию физлиц будет только у банков, а не у посредников. Это позволит сократить число подставных лиц и счетов.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который запретит банковским платежным агентам проводить идентификацию физлиц.

Ожидается, что такой шаг поможет в борьбе с подставными лицами, которые помогают мошенникам отмывать доходы.

Сейчас банковские платежные агенты по договору между клиентом и кредитной организацией могут принимать или выдавать деньги, проводить переводы и платежи через терминалы, банкоматы и специальные пункты приема платежей.

Ограничение на проведение упрощенной идентификации сократит число платформ, через которые мошенники могут регистрировать чужие счета.

«Принятый документ централизует эту ключевую функцию, возлагая ответственность за идентификацию непосредственно на кредитные организации, которые обладают для этого необходимыми компетенциями и находятся под строгим контролем Центрального банка», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу через 10 дней с момента официальной публикации.