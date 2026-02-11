👀 Депутаты предложили отменить прописку по месту жительства
Депутаты от фракции «Новые люди» 10 февраля 2026 года внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства.
Вместо этого предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
По данным соцопросов, около 25% россиян в возрасте до 30 лет живут не по месту своей постоянной или временной регистрации, отметили авторы инициативы. На съемных квартирах живет 13% российских семей.
«На практике, при высокой мобильности граждан и массовом проживании не по адресу регистрации по месту жительства или пребывания, указанная обязанность становится источником неудобства для граждан и правовой неопределенности, а применение штрафов избирательным и не массовым», — говорится в пояснительной записке.
В связи с этим предлагается заменить обязанность правом.
Депутаты считают, что регистрация не дает полной и точной картины о перемещении россиян. А обязательный характер регистрации по месту жительства создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или часто переезжает.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд