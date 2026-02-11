👀 Депутаты предложили отменить прописку по месту жительства

Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства.

Депутаты от фракции «Новые люди» 10 февраля 2026 года внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства.

Вместо этого предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

По данным соцопросов, около 25% россиян в возрасте до 30 лет живут не по месту своей постоянной или временной регистрации, отметили авторы инициативы. На съемных квартирах живет 13% российских семей.

«На практике, при высокой мобильности граждан и массовом проживании не по адресу регистрации по месту жительства или пребывания, указанная обязанность становится источником неудобства для граждан и правовой неопределенности, а применение штрафов избирательным и не массовым», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается заменить обязанность правом.

Депутаты считают, что регистрация не дает полной и точной картины о перемещении россиян. А обязательный характер регистрации по месту жительства создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или часто переезжает.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.