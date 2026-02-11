Для контроля за льготами на НИОКР введут механизм налогового администрирования

В первом квартале 2026 года комиссия Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» проведет проверку и выберет механизм для администрирования налоговых льгот, которые бизнес получает для проведения научных исследований.

Эта мера должна повысить эффективность господдержки прикладной науки, считает председатель комиссии Михаил Котюков.

«Сегодня предприятия зачастую заявляют налоговую льготу, но результатов исследовательской деятельности страна не видит. Вот эту гипотезу мы должны проверить в ближайший месяц, определиться, в каких информационных системах бизнесу было бы удобно налоговое администрирование. Не создавало лишних бюрократических сложностей, но с другой стороны, чтобы мы все понимали результативность мер поддержки и для конкретных предприятий, и для развития науки и технологий в России», — сказал Котюков.

По его словам, в первом квартале 2026 года комиссия совместно с профильными министерствами и ведомствами выберет механизм для администрирования льгот.

Сейчас проводится проверка эффективности всех 49 налоговых льгот предприятий в отношении НИОКР, добавил чиновник.