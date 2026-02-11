Сенатор предлагает ввести налоговый вычет на психолога
Возможность получения налогового вычета на психологические услуги в лечебных учреждениях снизит финансовую нагрузку на россиян и защитит их от некомпетентных специалистов.
Об этом заявил зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно. Вопрос в том, каким образом это администрировать?
Как вариант, возможно фиксировать налоговый вычет, только если услуга психолога оказывается в лечебном учреждении, государственном или частном. При этом между специалистом и клиникой оформлены договорные отношения на данный вид деятельности», — сказал Епишин.
Тогда возможность вернуть часть уплаченных денег побудит людей обращаться к легализованным профессионалам.
А для клиник это станет мотивацией к предоставлению психологической помощи.
«Включив психологическую помощь в общий лимит социальных налоговых вычетов без его увеличения, мы:
кратно снижаем оказание услуг лицами без профильного образования и выводим в белое поле действительно квалифицированных специалистов;
не рискуем оплачивать бюджетом чеки из какого-нибудь зоомагазина;
получаем сопоставимые с налоговыми вычетами налоговые поступления;
уменьшаем нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы», — считает сенатор.
Психологическое здоровье человека не менее важно, чем физическое, добавил он.
Если психологическую помощь оказывает квалифицированный специалист, это напрямую снижает риск развития тревожных состояний, утраты трудоспособности, семейных и социальных конфликтов, необходимости более дорогостоящего лечения в дальнейшем. Но эти услуги стоят дорого, уточнил Епишин.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд