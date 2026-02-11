8164 КПК БСН моб
Социальный вычет

Сенатор предлагает ввести налоговый вычет на психолога

Внедрение нового социального вычета по НДФЛ защитит россиян от некомпетентных специалистов, потому что обращаться надо будет в клиники.

Возможность получения налогового вычета на психологические услуги в лечебных учреждениях снизит финансовую нагрузку на россиян и защитит их от некомпетентных специалистов.

Об этом заявил зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно. Вопрос в том, каким образом это администрировать?

Как вариант, возможно фиксировать налоговый вычет, только если услуга психолога оказывается в лечебном учреждении, государственном или частном. При этом между специалистом и клиникой оформлены договорные отношения на данный вид деятельности», — сказал Епишин.

Тогда возможность вернуть часть уплаченных денег побудит людей обращаться к легализованным профессионалам.

А для клиник это станет мотивацией к предоставлению психологической помощи.

«Включив психологическую помощь в общий лимит социальных налоговых вычетов без его увеличения, мы:

  • кратно снижаем оказание услуг лицами без профильного образования и выводим в белое поле действительно квалифицированных специалистов;

  • не рискуем оплачивать бюджетом чеки из какого-нибудь зоомагазина;

  • получаем сопоставимые с налоговыми вычетами налоговые поступления;

  • уменьшаем нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы», — считает сенатор.

Психологическое здоровье человека не менее важно, чем физическое, добавил он.

Если психологическую помощь оказывает квалифицированный специалист, это напрямую снижает риск развития тревожных состояний, утраты трудоспособности, семейных и социальных конфликтов, необходимости более дорогостоящего лечения в дальнейшем. Но эти услуги стоят дорого, уточнил Епишин.

Автор

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
valerystepanova

Комментарии

  • А
    Алейда

    Ээээммм... я что-то не понимаю. Социальный вычет на лечение у нас и так есть. И не важно психолог у тебя там, стоматолог или кардиолог. Главное, что есть лицензия, договор, оплата и т.п. Зачем ещё что-то придумывать?

