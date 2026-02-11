Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Владелец мессенджера повторно не исполнил обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней.

11 февраля 2026 года Таганский районный суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в нарушении ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению. Это ст. 13.41 КоАП.

Суд назначил административный штраф в размере 7 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Раньше Таганский суд уже штрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалить с площадки запрещенный контент. Кроме того, решение суда от 2018 года о блокировке мессенджера еще не отменили.

